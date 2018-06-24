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Призові €127 тис.: Стаховський переміг на тенісному турнірі у Великій Британії

Український тенісист Сергій Стаховський переміг в турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Ілклі (Велика Британія).

У фіналі змагань посіяний під 8 номером Стаховський за 1 годину 20 хвилин переграв німця Оскара Отте – 6: 4, 6: 4, повідомляє Укрінформ.

Читайте: Українського тенісиста дискваліфікували довічно

Призовий фонд турніру становить €127 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відмовилася від участі у престижному WTA-турнірі Moscow River Cup.

Фото: stako_s.

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