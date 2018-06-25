Фото з ями і залицяння до журналістки! Топ курйозів на ЧС 2018

ЧС 2018 – поведінка російських і іноземних вболівальників.

Другий тиждень чемпіонату світу з футболу у Росії та нові конфузи і курйози.

Поки росіяни демонстрували одну асоціацію Заходу зі своєю країною, у кількох містах виникали інші.

Московське метро і дикі російські вболівальники, які розбивають ліхтарі просто на очах поліцейських.



Відомий тренер Жозе Моуріньо дає інтерв’ю. І під час прямого включення глядачі раптом побачили, як на задньому тлі відклеївся плакат що закривав занедбану будівлю.

Але іноземні фанати з гумором сприймають російську безгосподарність. Аргентинські фанати фотографуються у ямі на дорозі.

Росіян відверто дратує, як іноземні журналісти описують їхні міста.

Під час прямого включення іспанської служби Deutsche Welle російський вболівальник підбіг до кореспондентки, поцілував її і схопив за груди. Журналістка обурилася і назвала це сексуальним домаганням.

Переліт збірної Саудівської Аравії до Ростова ледь не закінчився трагедією. У повітрі загорівся двигун.

Схожий інцидент стався під час перельоту 70 перуанських вболівальників до Москви через Тюмень.

За 20 хвилин до посадки пасажири почули вибух і до салону почав проникати дим. Загорілася турбіна. Перуанців обурило те, що ніхто їм нічого не повідомив, оскільки екіпаж не говорив англійською.

Мундіаль став багатим на сенсації. Після розгромної поразки Аргентини від Хорватії розлючені фанати влаштували полювання на хорватського вболівальника.

В потужній армії мексиканських фанатів, яка прибула до Росії, окрім справжніх вболівальників – були й віртуальні, такі як Хав’єр. Цього чоловіка на чемпіонат світу не пустила дружина, про що і написано у нього на футболці. Друзі взяли з собою його картонну копію, яка з’являється тепер не тільки на стадіоні, а й на телеефірах.

У країні траур, а у Брюсселі, де живуть багато вихідців із Сенегалу, виникла їхня бійка із польськими фанами.

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Помилка відомого коментатора Василя Уткіна, коштувала йому роботи на Першому каналі і на мундіалі. Точніше навіть не помилка, а те, що він згадав у коментарі у соцмережах опозиціонера Олексія Навального.

А у Кремлі не втомлюються повторювати, що футбол поза політикою.

Двоє бразильських вболівальники опинилися поза чемпіонатом за непристойний вчинок. Вони попросили російську дівчину на камеру повторювати нецензурну фразу, але португальською. Вболівальниця нічого не розуміла і з посмішкою говорила похабщину.

Знущалися над дівчиною не прості вболівальники – глава департаменту туризму в одному із бразильських муніципалітетів і лейтенант поліції. Проти них у Бразилії вже розпочато розслідування.

Здивувала і аргентинська асоціація футболу, яка напередодні мундіалю випустила пам’ятку для вболівальників. Один з пунктів – як завоювати російських жінок. І з порадою проявляти ініціативу. Дехто вирішив проявити сексуальну агресію.

Інший вчинок викликає зовсім інші емоції – захоплення. Суперзірка мундіалю Кріштіану Роналду відзначився і за межами поля. Мережі облетіло відео, як він зупиняє автобус команди. І виходить до маленького фаната, який розплакався, що не встиг отримати автограф кумира.

Наступний тиждень мундіалю буде гарячим. Визначаться команди, які вийдуть до однієї восьмої фіналу. Чи буде серед невдах Мессі? Та чи зможуть аргентинські вболівальники, які переплутали Нижній Новгород з Великим Новгородом нарешті потрапити на футбол? Отже, до нових скандалів і нових курйозів першості.

До слова, літак російської авіакомпанії, який перевозив перуанських уболівальників, здійснив посадку в Тюменському аеропорту з несправним двигуном.