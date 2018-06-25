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Не давали спати команді: Роналду довелося заспокоїти вболівальників у Саранську

У Саранську (Росія) готель, в якому проживає збірна Португалії, оточили галасливі вболівальники з Ірану.

Фанати голосно співали і кричали, пише TJ.

Португальському нападнику Кріштіану Роналду довелося заспокоювати галасливу компанію. На відео видно, як футболіст визирає у вікно і жестами просить дати поспати.

Читайте: Хорватські фанати знялися в ямі у Росії і стали мемом

Фани зустріли Роналду оваціями, але тихіше не стали. Відзначається, що вболівальники робили це спеціально, адже 25 червня відбудеться вирішальний матч Португалія – Іран.

До слова, Факти ICTV зібрали меми на відкриття ЧС-2018 з футболу.

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