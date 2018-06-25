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Олімпійська чемпіонка Домрачева йде з біатлону

Білоруська біатлоністка, чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор Дар’я Домрачева оголосила про завершення спортивної кар’єри.

Про це вона заявила на прес-конференції у Мінську, повідомляє Прессбол.

31-річна Дар’я Домрачева є дворазовою чемпіонкою світу (2012 і 2013), володаркою Кубка світу-2014/15 і п’яти Малих кришталевих глобусів.

За свою кар’єру вона здобула 34 перемоги на етапах Кубка світу.

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У липні 2016 року Дар’я Домрачева вийшла заміж за легендарного норвезького біатлоніста Уле-Ейнара Бьорндалена, а 1 жовтня того ж року народила доньку Ксенію.

На Олімпіаді у Пхьончхані Дар’я виграла золото в естафеті і срібло в мас-старті.

До речі, Домрачева — єдина жінка, удостоєна звання Героя Білорусі.

Нагадаємо, король біатлону завершив кар’єру.

Фото: Christophe Pallot/Getty Images

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