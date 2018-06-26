ЧС-2018: Аргентина “зі скрипом” вийшла у плей-офф, обігравши Нігерію

Збірна Аргентини в матчі третього туру групового етапу на ЧС-2018 в групі D перемогла Нігерію.

Аргентина: Армані, Меркадо, Отаменді, Рохо, Тальяфіко (Агуеро, 80′), Перес (Павон, 60′), Маскерано, Банега, Ді Мария (Меса, 72′), Мессі, Ігуаін.

Нігерія: Узохо, Омеруо (Айуобі, 90′), Трост-Еконг, Балогун, Ідову, Ндіді, Мікел, Етебо, Моузес, Іхеаначо (Ігало, 46′), Муса (Нвакво, 90′).

Голи: Мозес (52′, пен) – Мессі (14′), Рохо (86′).

У матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 зустрічалися збірні Нігерії та Аргентини. Зустріч проходила в Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні і завершилася перемогою підопічних Сампаолі з рахунком 2:1.

Матч активніше розпочали альбіселесте. Аргентинці вийшли вперед у рахунку вже у першому таймі завдяки голу Ліонеля Мессі, який відзначився на 14-й хвилині після результативної передачі від Банегу.

На початку другого тайму збірній Нігерії вдалося зрівняти рахунок у зустрічі. На 51-й хвилині Віктор Мозес влучно пробив з пенальті. Після чого послідував ряд шалених атак на ворота Армані. Під кінець зустрічі трапився суперечливий епізод. Під час контратаки Нігерії Муса віддав пас в центр штрафної, де Рохо зіграв рукою. Нігерійці момент дограли, після чого насіли на суддю, вимагаючи ще один пенальті. У підсумку, рефері відправився дивитися відеоповтор. Проте після перегляду він не змінив своє рішення.

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Незабаром аргентинці знову вийшли вперед. На 86-й хвилині захисник Маркос Рохо замкнув подачу від напарника по команді точним ударом.

Таким чином, збірній Аргентини вдалося посісти друге місце в турнірній таблиці групи D і вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу, а Нігерія, яка фінішувала на третьому рядку, турнір покинула. У плей-офф підопічні Сампаолі зіграють зі збірною Франції.

Нагадаємо, Факти ICTV онлайн-трансляцію матчу Нігерія — Аргентина.

Марія Степанюк

Фото: Getty Images.