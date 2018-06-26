Де дивитися Нігерія — Аргентина

Пряму трансляцію поєдинку третього туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Нігерії та Аргентини покаже телеканал Інтер.
26 червня о 21.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Нігерії зустрінеться зі збірною Аргентини.
Обидві збірні представляють групу D, куди також потрапили Хорватія та Ісландія.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.Читайте: ЧС-2018: Бразилія вирвала перемогу у Коста-Рики ЧС-2018: Хорватія знищила Аргентину, Франція обіграла Перу Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Також сьогодні будуть зіграні ще три матчі третього туру. У групі D збірна Ісландії на Ростов Арені зустрінеться зі збірною Хорватії. Час початку матчу о 21:00. У групі С збірна Австралії на стадіоні Фішт у Сочі зустрінеться зі збірною Перу, а матч Данія – Франція пройде на Лужниках у Москві. Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00.
Пряма трансляція матчів буде доступна на телеканалі Інтер та НТН.
Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Дивитеся матчі ЧС 2018?
- Його взагалі не повинно бути в РФ 30%, 124 votes124 votes 30%30%
- Не дивлюся принципово 24%, 99 votes99 votes 24%24%
- Тільки деякі зустрічі 23%, 96 votes96 votes 23%23%
- Дивлюся всі 12%, 51 vote51 vote 12%12%
- Який ЧС 2018? 12%, 49 votes49 votes 12%12%
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.