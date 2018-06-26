Де дивитися Нігерія — Аргентина

Пряму трансляцію поєдинку третього туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Нігерії та Аргентини покаже телеканал Інтер.

26 червня о 21.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Нігерії зустрінеться зі збірною Аргентини.

Обидві збірні представляють групу D, куди також потрапили Хорватія та Ісландія.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також сьогодні будуть зіграні ще три матчі третього туру. У групі D збірна Ісландії на Ростов Арені зустрінеться зі збірною Хорватії. Час початку матчу о 21:00. У групі С збірна Австралії на стадіоні Фішт у Сочі зустрінеться зі збірною Перу, а матч Данія – Франція пройде на Лужниках у Москві. Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00.

Пряма трансляція матчів буде доступна на телеканалі Інтер та НТН.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Twitter.com/Selección Argentina‏.