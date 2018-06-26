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Коментатор помер після поразки своєї збірної на ЧС

У єгипетського коментатора після матчу збірної Єгипту з Саудівською Аравією на ЧС-2018 стався інсульт.

Під час зустрічі збірної Єгипту з командою з Саудівської Аравії в рамках групового етапу ЧС-2018 у колишнього тренера каїрського футбольного клубу Замалек Абдули Рахіма Мохаммеда Негма стався серцевий напад. Про це повідомляє Youm7.

Негма працював на одному з єгипетських телеканалів, під час гри національної збірної з Саудівською Аравією йому стало погано. Коментатора екстрено госпіталізували, помер він вже в лікарні.

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Матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної Саудівської Аравії. Єгиптяни вели, забивши в середині першого тайму, але на 45-й хвилині суперники зрівняли рахунок, а потім і зовсім вирвалися вперед. Збірна Єгипту програла всі три матчі на чемпіонаті світу з футболу в Росії і завершила виступ на турнірі.

Раніше вболівальник Аргентини наклав на себе руки після поразки на ЧС 2018.

Фото: Unsplash.com/Fauzan Saari.

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