Нігерія – Аргентина. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Нігерія — Аргентина на Фактах ICTV у вівторок, 26 червня, о 21:00.

26 червня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Нігерії та Аргентини. Це буде третій поєдинок другого туру в групі D. Зустріч Ісландії та Хорватії пройде також 26 червня о 21:00.

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Для аргентинців гра з Нігерією – останній шанс продовжити боротьбу на Мундіалі. Підопічних Сампаолі влаштує лише перемога у сьогоднішній грі. Африканська команда може оформити четвертий в історії вихід в плей-офф турніру. Аргентина на першому груповому етапі зупинялася лише один раз в історії – в 2002 році.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Сампаолі. Успіх аргентинців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,53. Успіх нігерійців складає – 5,90. На нічию дають – 4,70.

Прогноз Фактів ICTV

Нігерія – Аргентина – 1:1.