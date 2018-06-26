Висококласні гравці мають об’єднатися довкола Мессі – прогноз експертів

Журналіст Дмитро Поворознюк та екс-гравець збірної України Володимир Єзерський поділилися очікуваннями від матчів третього туру у групі D.

Наставник юнацької збірної України по футболу до 16 років Володимир Єзерський та спортивний журналіст Дмитро Поворознюк поділилися очікуваннями від найближчих матчів третього туру ЧС-2018 у групі D Ісландія – Хорватія та Нігерія – Аргентина.

Володимир Єзерський – екс-гравець збірної України з футболу та головний тренер юнацької збірної України U-16.

Ісландія – Хорватія

“Група D – на сьогодні одна з найбільш інтригуючих на ЧС. Так звана група смерті. Бачимо, що дуже впевнено хорвати набрали в перших іграх шість очок, що дозволяє їм далі дивитися сміливо у плей-офф змагань. Якщо проаналізувати гру Ісландія – Хорватія, то ми знаємо силу Ісландії, вони звісно будуть прагнути перемогти”.

“Хорватія зараз підходить у стані команди, яка вирішила свої питання на груповому етапі, тому я впевнений, що буде велика ротація гравців і вийдуть гравці, які в перших двох матчах або виходили на заміни, або не брали участі”.

“Збірна Ісландії показала, що вона може грати на хорошому рівні. Їхня гра саме в обороні – це, напевне, приклад серед усіх учасників, які є на чемпіонаті світу. Має бути доволі цікава гра”.

Нігерія – Аргентина

“Щодо Аргентини, то мені здається, що потенціал команди всім зрозумілий. З таким набором зіркових виконавців, можливо, не все гаразд всередині команди – це дуже видно. Я гадаю, що висококласні гравці повинні об’єднатися довкола Мессі. Аргентина повинна зробити все можливе, щоб виграти у матчі з Нігерією. Тому що без Аргентини чемпіонат світу буде трішки нуднуватий. Я думаю, що все-таки біло-голубі мають виграти. Я особисто буду вболівати за підопічних Сампаолі і хочеться, щоб вони ще продовжили свій шлях на цьому турнірі”.

“Нігерія, як і Ісландія з Аргентиною має теоретичні шанси на вихід з групи. У грі з підопічними Сампаолі нігерійцям потрібно мінімум очко та дивитися, як далі буде розвиватися ситуація”.

“Щодо Мессі – ми знаємо його силу. Якщо взяти гру Барселони – то вона десь будується на грі Мессі, а тут збірна Аргентини – тут трішки інший стиль, хоча підбір гравців дуже хороший. Більшість вболівальників, я думаю, будуть вболівати за Аргентину”, – зазначив футбольний фахівець.

Дмитро Поворознюк – спортивний журналіст.

Нігерія – Аргентина

“Аргентина – однозначно найбільший провал перших двох турів. Команда, яка традиційно вважається одним з фаворитів по складу, просто провально провела два матчі і по результату і по грі. Найбільш незбалансована команда чемпіонату через те, що в атаці найзірковіша атака світу, де 4-5 футболістів суперзірки і туди не потрапляють навіть Ікарді з Інтера, Дібала грає на заміні”.

“Футболісти – вартість яких 100 мільйонів на даний момент або не потрапляють у заявку, або на заміні сидять і при цьому всьому у захисті грають футболісти, яких крім Ніколаса Отаменді ніхто не знає. Наприклад Меркадо і Тальяфіко, воротар Кабальєро, який є запасним. В центрі поля Аргентина програвала всім фактично. Маскерано, Білья – вони всі дуже повільні футболісти, які не додають динаміки, а відповідно збірна Аргентини дуже пасивно грає в порівнянні з суперниками”.

“При цьому дуже незрозумілі рішення від Сампаолі, від тренера, який дуже сильно перемудрив. Тому що у нього не було часу на хитромудру схему з трьома захисниками, він захотів футболістів вставити у схему, яку він придумав. Тобто не схему під футболістів, а футболістів під схему – це, як на мене, помилка. Відповідно футболісти цю схему не розуміють. Вони не можуть зрозуміти, що від них хоче тренер. Я думаю, що сьогодні він від цієї схеми відійде. Лише через те, що йому вкрай необхідний результат, а результат йому може дати лише класична схема, яка не буде заважати футболістам грати. Він має дати максимальну волю футболістам, щоб вони себе розкрили в матчі з Нігерією. Сампаолі теж одне з найбільших розчарувань. Це тренер, якого вважають одним з найбільших тактичних гідів, так само як і Марсело Б’єлсу. Їх вважають супертренерами, але вони мало що вигравали”.

“Мессі показує, що вже ніхто не буде його називати однозначно найкращим футболістом світу тому що він все добився лише в одній команді. Наприклад, його конкурент Криштіану Роналду добився і зі збірною Португалії, і з Манчестер Юнайтед, і з мадридським Реалом. Мессі зі збірною Аргентини нічого не виграв”.

“Зараз взагалі проблема у всіх командах на ЧС в кого є залежність від одного футболіста.

Це Мессі в Аргентини, Салах у Єгипту. Всі футболісти шукають одного гравця. Хоча там є круті гравці, які самі грають добре, але вони все-рівно підсвідомо грають на лідера. Це часто заважає команді, хоча в клубі таке може бути, тому що там награються комбінації, але в збірній – це дуже важко”.

“Зараз найкращу гру показують ті команди, які не мають зірок через яких все ведеться – це Хорватія, Колумбія, Мексика”.

“Нігерія – команда, яка має хорошу швидкість і проти такої Аргентини, яка повністю провалюється в обороні, матиме хороші шанси. Нігерія в матчі з Аргентиною точно не буде абсолютним аутсайдером. По грі, по стилю гри – вона більш збалансована, фізично набагато краще виглядає ніж Аргентина”.

Ісландія – Хорватія

“Хорватія – найсильніша команда по грі на цьому ЧС. Гадаю, це тіньовий претендент на чемпіонство, на вихід у фінал. Дуже круто зіграли на минулому чемпіонаті Європи, пройшли групу, в плей-офф з португальцями грали набагато краще, але їм не пощастило. По збалансованості – одна з найкращих команд чемпіонату, по центру поля – найсильніша команда чемпіонату. Модріч, як на мене, на даний момент – найсильніший футболіст ЧС”.

“Хорватія – дуже досвідчена команда, де футболісти грають у топ-чемпіонатах, грають дуже довго і проти будь-якої команди з якою вони б не грали, вони не будуть аутсайдерами зараз. Вони це відчувають, адже для цих футболістів – це останній шанс зіграти разом. Це золоте покоління Модрич – Ракитич – Манджукич. Вони навряд чи зберуться такою стабільною командою”.

“Златко Далич – це тренер, який розуміє, як дати волю своїм футболістам, він зробив хорошу атмосферу у команді. Якщо хтось повинен стати чемпіоном не з фаворитів, то я думаю, що це якраз Хорватія”.

“Ісландія – в них останні шість років все дуже стабільно. Вони не відходять від свого стилю, роблять великі проблеми всім командам, які грають проти них. Команда з якоюсь фантастичною атмосферою всередині. Їхній капітан якось сказав дуже просту річ: “Ми коли виходимо на поле, то ми вмираємо один за одного, бо ми всі з маленького острова. І якщо я десь не допрацюю, то мені буде соромно перед усіма людьми.” Найбільша кількість людей, які дивляться матчі своєї збірної – це ісландці, 99% населення дивляться всі матчі збірної”.

“В них є Сігурдсонн їхня головна зірка за яку заплатив Евертон €50 млн. Це футболіст, який з атаки повертається у захист, грає в підкатах, вмирає на футбольному полі разом з іншими футболістами, які коштують €1 млн. Через свою атмосферу вони можуть будь кого здивувати”, – поділився очікуваннями журналіст.

Марія Степанюк.