Марадону госпіталізували після матчу Аргентина – Нігерія

Зірку футболу та головного тренера збірної Аргентини Дієго Марадону госпіталізували після матчу Чемпіонату світу проти Нігерії.
Легендарному аргентинському футболістові Дієго Марадоні стало погано після матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату світу – 2018 між збірними Аргентини і Нігерії.
У Марадони трапилися проблеми з тиском. Він не міг самостійно покинути стадіон, пише The Independent.
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Медики, які госпіталізували Марадону, діагностували у нього понижений тиск. Наразі його стан стабільний.
Нагадаємо, Аргентина вийшла у плей-оф з другого місця групи, обігравши в третьому турі Нігерію.
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