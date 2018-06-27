Німеччина програла Південній Кореї та сенсаційно вилетіла з ЧС

Збірна Південної Кореї в матчі третього туру групового етапу на ЧС-2018 в групі F перемогла Німеччину.

Південна Корея: Чжо Хен У, Кім Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Чжан Хен Су, Ку Чжа Чхоль (Хван Хі Чхан 56′, До Е Хан 79′), Чжон У Ен, Мун Сон Мін (Чжу Се Чжон 69′), Лі Чже Сон, Лі Ен, Сон Хин Мін.

Німеччина: Нойер, Хуммельс, Зюле, Кімміх, Хектор (Брандт 78′), Хедіра (Гомес 58′), Кроос, Озіл, Горетцка (Мюллер, 63′), Ройс, Вернер.

Голи: 90 Кім Ен Гвон 90+1′, Сон Хин Мін 90+5′.

Збірні Південної Кореї та Німеччини зустрічалися в рамках заключного туру групового етапу ЧС-2018. Матч відбувся на стадіоні Казань Арена і завершилася з сенсаційним рахунком 2:0 на користь азіатської команди.

Голи на свій рахунок записали південнокорейські гравці Кім Юнь Квон і Сон Хин Мін.

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У підсумку, збірна Німеччини набрала три очки за три матчі групового етапу і вилетіла з чемпіонату світу, посівши в групі F четверту сходинку. Збірна Південної Кореї також покинула турнір, заробивши три бали і залишившись на третьому місці в турнірній таблиці групи F. А ось збірні Швеції та Мексики посіли перше і друге місця відповідно і вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Раніше тренери двох збірних пішли у відставку після фіаско на ЧС-2018.

Фото: Getty Images.