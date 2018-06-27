Світоліна отримала 5-й номер посіву на Вімблдоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала від організаторів п’ятий номер посіву на Вімблдоні.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала від організаторів п’ятий номер посіву на Уїмблдоні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

“Для мене цей Вімблдон буде першим після переїзду в Лондон. Думаю, це мені допоможе. Я буду відчувати себе як вдома. Мені подобається місцева атмосфера, ринки”, – розповіла Світоліна в інтерв’ю WTA.

Очікувано, що перші 24 місця в посіві дісталися тенісисткам згідно їх позиціях в поточному рейтингу WTA.

А ось Серена Вільямс, яка займає 183-ю позицію в рейтингу, отримала 25 номер, що стало причиною непроходження в посів 32-ої ракетки світу Домініки Цибулкової.

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Нагадаємо, що матчі основної сітки турніру стартують у понеділок, 2 липня, а фінал у жіночому одиночному розряді відбудеться в суботу, 14 липня.

Раніше Світоліна відмовилася їхати в Росію.

Фото: Dreamstime.