Такі команди, як Бразилія суперника прибивають фізично – прогноз експертів

Журналіст Дмитро Поворознюк та екс-гравець збірної України Володимир Єзерський поділилися очікуваннями від матчів третього туру у групі E.

Наставник юнацької збірної України по футболу до 16 років Володимир Єзерський та спортивний журналіст Дмитро Поворознюк поділилися очікуваннями від найближчих матчів третього туру ЧС-2018 у групі E Сербія – Бразилія та Швейцарія – Коста-Рика.

Володимир Єзерський – екс-гравець збірної України з футболу та головний тренер юнацької збірної України U-16.

Швейцарія – Коста-Рика

“Збірна Швейцарії дуже цікава та організована команда. Я думаю, при хорошому розкладі вони можуть крокувати далі. З тією грою, яку вони демонструють вони повинні вдало зіграти.”

Сербія — Бразилія

“Також повинен бути цікавий матч, тому що буде вирішуватися путівка до плей-офф. враховуючи те, що Сербія набрала 3 очки, а Бразилія на одне більше. І та і та команда має шанси вийти, тут все залежатиме від них”.

“Чому не виходить з перших хвилин Фірміно та Коста? – Тут тренеру видніше, він знає в кого які труднощі були в клубі, коли закінчилися чемпіонати – це також враховується. Більшість гравців збірної Бразилії, як і Аргентини грають провідні ролі у клубах. Тим більше у Тіте є якась стратегія на турнір і він її будує. Як правило статистика показує, що кількість у складі зіркових футболістів не говорить про те, що ця команда може домінувати на полі, або здобути щось. Ми бачимо, що вони індивідуально сильні та технічні гравці”.

“Нажаль, як і у аргентинців, у селесао немає командної гри, організації гри в обороні. Вони діють з позиції сили, це мабуть їхній мінус. Обом командам потрібно реалізовувати свої моменти і все”, – поділився очікуваннями Єзерський.

Дмитро Поворознюк – спортивний журналіст.

Швейцарія – Коста-Рика

“Казка Коста-Рики добігає свого завершення. Зараз взагалі ЧС дуже цікавий усі маленькі команди такі як Коста-Рика, Перу – вони б’ють, вони можуть програвати, але по грі – це точно не боксерська груша. Ці команди навчилися компактно захищатися, вибігати в контратаки. Футбол став набагато менш прогнозований, ніж це було раніше”.

“Якщо взяти Швейцарію – то це дуже зіграна команда,

усі футболісти вже багато років грають разом і це показав матч із Сербією, коли була критична ситуація, вони переламали хід гри. Шакірі – це головна ударна сила швейцарців, через нього проходить 70% небезпечних моментів у грі. Це дуже ключова фігура для збірної Швейцарії. Після того як його команда вилетіла до Чемпіоншипу, для нього це можливість показати себе”.

Сербія — Бразилія

“Бразилія по футболістах, мабуть, найсильніша команда ЧС. Мені здається, в них дуже збалансований склад з дуже цікавим тренером, але дуже сильно опираються на стан Неймара. Можливо, десь заважає велике его Неймара показати себе, яке змішане з його травмою, яку він ще не до кінця відновився. Я не вірю, що Неймар зможе грати на команду – це абсолютно егоцентричний футболіст, як і Криштіану Роналду. Він хоче показати себе і це може як допомогти так і завадити Бразилії. Дивлячись у якому стані буде Неймар – це найбільша слабка сторона у селесао. В іншому – в них є все, щоб стати чемпіонами. Хіба ще не вистачає зіграності, тому що цим складом вони грають не дуже часто. По грі в атаці, по швидкості – вони найкраща команда чемпіонату”.

“Такі команди, як Бразилія грають 60-70 хвилин і вони команду суперника просто прибивають фізично. У Тіте є дуже великий і крутий резерв. Дугласа Косту, я вважаю, одним із топ-10 найсильніших футболістів світу зараз. Хоч цей футболіст зараз і не грає в основному складі. Однак, якщо збірну Бразилію порівнювати з Німеччиною, то є більш універсальними та незалежними від одного футболіста”.

“У Сербії немає менталітету переможця. Якщо подивитися по їхнім поколінням в них не було футболістів-суперзірок і вони не завжди виходять на чемпіонати Європи або світу. В порівнянні зі збірною Хорватії вони мають своєрідну вибухонебезпечну атмосферу всередині команди. Матч зі Швейцарією показав, що щойно з’являються якісь труднощі, то вони розкисають. Здається, що їм не вистачає характеру та лідерів у команді. Це не та команда, яка може Бразилії зробити великі проблеми,” – поділився очікуваннями від матчу журналіст Дмитро Поворознюк.

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