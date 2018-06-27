Тренери двох збірних пішли у відставку після фіаско на ЧС-2018

Тренери збірних Австралії та Єгипту пішли у відставку після фіаско на ЧС-2018.

Наставник національної збірної Австралії Берт ван Марвейк залишає свій пост після невиходу команди у плей-офф чемпіонату світу з футболу. Його участь з тієї ж причини розділив і тренер команди Єгипту Ектор Купер.

У вівторок збірна Перу на стадіоні Фішт в Сочі перемогла австралійців в заключному матчі групи C з рахунком 2:0. Перуанці набрали 3 очки і посіли третє місце в групі, команда Австралії, раніше програла французам (1:2) і зіграла внічию з данцями (1:1), з одним набраним балом фінішувала в квартеті на останньому місці.

За даними ВВС, покинув свій пост після вильоту національної команди з чемпіонату світу і головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер.

Збірна Єгипту програла всі три матчі на груповому етапі Мундіалю командам Уругваю (0:1), Росії (1:3) і Саудівської Аравії (1:2), взагалі не заробивши очок і посівши останнє місце в групі А.

Купер очолив збірну Єгипту в 2015 році. Під його керівництвом національна команда завоювала срібні медалі Кубку африканських націй 2017 і вперше за 32 роки вийшла на чемпіонат світу.

Раніше коментатор помер після поразки своєї збірної на ЧС.

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