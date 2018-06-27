Забобонний Мессі носить амулет, подарований журналістом

Ліонель Мессі на матчах ЧС-2018 носив з собою амулет, подарований журналістом Рамою Панторото після матчу з Ісландією.

Після першого матчу Аргентини на ЧС-2018 з Ісландією (1:1) південноамериканський репортер Рама Панторото подарував Ліонелю Мессі амулет удачі, який передала дружина представника медіа.

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Через кілька днів, після матчу з Нігерією, Панторото запитав у Мессі про те, де амулет, який він йому подарував. Мессі відповів, що постійно носив його з собою, і показав на бутсу.

Лео – человечище! Репортёр: «После первой игры я дал вам амулет удачи, который дала мне моя жена, я не знаю, выбросили ли вы его…». В это время Месси показывает мужику, что он все это время носил его с собой, и репортер в большом шоке pic.twitter.com/DrrRVW2stw — Спорт БО (@Sport_BO) 27 июня 2018 г.

Також аргентинський футболіст передав привіт мамі журналіста, яка виготовила цей амулет.

Нагадаємо, Аргентина в заключному турі дотиснула Нігерію з рахунком 2:1 і вийшла з групи з другого місця.

Фото: Dreamstime.