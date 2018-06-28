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Англія — Бельгія: букмекери назвали фаворита

Англія зустрінеться з Бельгією в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Англії 28 червня у Калінінграді в рамках групового етапу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Бельгії.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Саутгейта.

Успіх англійців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,65. Успіх бельгійців складає – 3,20. На нічию дають – 2,90.

Також сьогодні будуть зіграні ще три матчі. У групі G збірна Панами зустрінеться зі збірною Тунісу, а в групі Н Сенегал зіграє з Колумбією, а Японія зустрінеться з Польщею.

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На думку букмекерів фаворитом зустрічі Панама– Туніс є підопічні Набіля Маалула. На перемогу тунісців дають коефіцієнт 1.83, успіх панамців оцінюється у 4.60. Нічия – 3.70.

У матчі Сенегал – Колумбія фаворитом є кав’ярники. Успіх підопічних Хосе Пекермана оцінюють в 1.82, тоді як вікторія сенегальців складає 4.80. Нічия – 3.60. Рівні шанси на думку букмекерів мають Японія та Польща. Успіх обох команд оцінюють однаковим коефіцієнтом 2.80. А ось на нічию дають 3.15.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Belgian Red DevilsEngland.

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