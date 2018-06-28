Англія – Бельгія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Англія — Бельгія на Фактах ICTV у четвер, 28 червня, о 21:00.

28 червня у Калінінграді на однойменному стадіоні в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Англії та Бельгії. Це буде поєдинок третього туру в групі G. Зустріч Панами та Тунісу пройде також 28 червня о 21:00.

Англія і Бельгія вже вийшли в плей-офф, обидві команди мають по 6 очок, а очна зустріч просто визначить переможця групи G.

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Цікаво, що Англія та Бельгія на мундіалях зустрічалися між собою лише двічі. На ЧС-1954 збірні зіграли внічию 4:4, а на ЧС-1990 англійці мінімально святкували перемогу 1:0.

Також усі три матчі на груповій стадії чемпіонату світу англійці виграли лише одного разу – на ЧС-1982 року.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Саутгейта. Ставки на перемогу англійців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,65. Успіх бельгійців складає – 3,20. На нічию дають – 2,90.

Прогноз Фактів ICTV

Англія – Бельгія – 2:1.