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Бельгія мінімально обіграла Англію на ЧС-2018

Збірна Бельгії в матчі третього туру групового етапу на ЧС-2018 в групі G перемогла Англію.

Англія: Пікфорд, Роуз, Кейхілл, Стоунз (Магвайр, 46′), Джонс, Олександр-Арнольд (Уелбек, 79′), Дайер, Делфі, Лофтус-Чик, Решфорд, Варди.

Бельгія: Куртуа, Дендонкер, Анга Дедрік Бойата, Вермален (Компані, 74′), Шадлі, Дембеле, Феллайні, Тілеманс, Торган Азар, Янузай (Мертенс, 86′), Батшуайі.

Голи: Аднан Янузай 51′.

Збірні Англії та Бельгії зустрічалися в рамках заключного туру групового етапу ЧС-2018. Матч відбувся на стадіоні у Калінінграді і завершилася мінімальною перемогою з рахунком 1:0 на користь бельгійців.

Обидві збірні на гру вийшли експериментальними складами, або скоріш резервними. З огляду на те, що жодної турнірної мотивації мчати в атаку у команд не було, гра проходила досить понуро.

В першому таймі найбільше запам’ятався гул вболівальників, які примушували обидві команди до активних дій на полі, проте ні бельгійці, ні англійці голів за перші 45 хвилин зустрічі не забили.

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На початку другого тайму Аднан Янузай на правому фланзі обігрався з Тілемансом, увійшов до штрафного майданчика, де обіграв Денні Роуза і відправив м’яч у дальній кут воріт англійців. Пікфорд тут запізнився з ривком, щоб врятувати своїх.

У підсумку, гол Янузая став єдиним у зустрічі, а збірна Бельгії набрала 9 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2018 з першого місця в групі, Англія фінішувала другою. В 1/8 фіналу турніру бельгійці зіграють з Японією, англійці – з Колумбією.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Англія — Бельгія.

Фото: Getty Images.

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