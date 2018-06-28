Де дивитися Англія — Бельгія

Пряму трансляцію поєдинку третього туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Англїї та Бельгії покаже телеканал Інтер.

28 червня о 21.00 на стадіоні Калінінград в однойменному місті, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Англії зустрінеться зі збірною Нігерії.

Обидві збірні представляють групу G, куди також потрапили Панама та Туніс.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також сьогодні будуть зіграні ще три матчі третього туру. У групі G збірна Панами на Мордовія Арені зустрінеться зі збірною Тунісу. Час початку матчу о 21:00. У групі H збірна Сенегалу на стадіоні Космос Арена у Самарі зустрінеться зі збірною Колумбії, а матч Японія – Польща пройде на Волгоград Арені. Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00.

Пряма трансляція матчів буде доступна на телеканалі Інтер таНТН.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: England.