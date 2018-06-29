PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Долгополов знявся з Вімблдону/

Долгополов знявся з Вімблдону

Український тенісист Олександр Долгополов вирішив знятися з Вімблдону.

Олександр Долгополов

Український тенісист Олександр Долгополов прийняв рішення знятися з Вімблдонського турніру, повідомляє OA Sport.

Його місце на турнірі займе італієць Сімоне Болеллі, який програв у третьому раунді кваліфікації.

Причиною, через яку українець знявся з Вімблдону могла стати проблема з кистю.

Читайте: Українського тенісиста дискваліфікували довічно

До слова, український тенісист Сергій Стаховський переміг в турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Ілклі (Велика Британія).

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка