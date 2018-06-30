Далі без Мессі: Франція вибиває Аргентину з ЧС-2018

Футболісти збірної Франції перемогли команду Аргентини у першому матчі плей-оф чемпіонату світу-2018 у суботу в Казані.

Гра пройшла на стадіоні Казань-Арена і завершилася з рахунком 4: 3 на користь Франції.

Перший тайм закінчився з рахунком 1:1. Перший гол був у ворота аргентинців, його на 13-й хвилині забив гравець збірної Франції Антуан Грізманн з 11-метрового. Але вже на 41-й хвилині Аргентина зрівняла рахунок: Анхель Ді Марія вразив ворота французів.

У другому таймі аргентинці знову забивають у ворота французів: на 48-й хвилині відзначився Габріель Меркадо. Але вже на 57-й хвилині збірна Франції зрівнює рахунок. У ворота аргентинців м’яч відправляє Бенжамен Павар. На 64-й французи знову вириваються вперед, гол забиває Кіліан Мбаппе. І вже через чотири хвилини цей же гравець збірної Франції знову вражає ворота Аргентини. Рахунок стає 4: 2.

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На 3-й хвилині додаткового часу Аргентина знову забиває. М’яч у ворота французів відправив Серхіо Агуеро.

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Фото: fff.fr