Де дивитися Франція — Аргентина

Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Франції та Аргентини покаже телеканал Інтер.

30 червня о 17.00 на стадіоні Казань Арена в Росії, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Франції зустрінеться зі збірною Аргентини.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Уругвай – Португалія, який відбудеться о 21.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Аргентина в заключному турі дотиснула Нігерію з рахунком 2:1 і вийшла з групи з другого місця.

Фото: Equipe de France‏.