Де дивитися Уругвай — Португалія

Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Уругваю та Португалії покаже телеканал Інтер.
30 червня о 21.00 на стадіоні Фішт в Сочі, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Уругваю зустрінеться зі збірною Португалії.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Франція – Аргентина, який відбудеться о 17.00.Читайте: Де дивитися Франція — Аргентина Найкрасивіші вболівальниці на ЧС-2018 Бельгія мінімально обіграла Англію на ЧС-2018
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, тренери двох збірних пішли у відставку після фіаско на ЧС-2018.
Фото: Portugal.