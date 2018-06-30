FIFA порвала з Марадоною через його “відрив” на матчі Аргентини – ЗМІ

FIFA прийняла рішення застосувати санкції до легендарного Дієго Марадони за його поведінку на ЧС-2018.
Міжнародна федерація футболу (FIFA) вирішила звільнити відомого футболіста і тренера Дієго Марадону з посади посла організації, пише Коммерсант.ru.
Це сталося після того, як він показав непристойний жест на матчі Нігерія-Аргентина чемпіонату світу з футболу в Росії, повідомляє портал Diario Correo. Після відставки Марадона позбудеться виплат від FIFA.
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Непристойним жестом Марадона відзначив перемогу збірної Аргентини. Зустріч, що пройшла в Санкт-Петербурзі, завершилася з рахунком 2: 1 на користь Аргентини.
У прес-службі ФІФА інформацію перуанських ЗМІ не підтвердили.
– У нас дійсно є програма Легенда футболу. Гравці, які вписали своє ім’я в історію, повинні залучатися до футбольних свят і далі. Це невід’ємна частина. Марадона – один з найвидатніших гравців в історії спорту номер один, він присутній на всіх іграх Аргентини. Я розумію, про що ви зараз говорите. В одній з перших відповідей я вже сказав: колишні футболісти, співробітники, вболівальники – усі повинні шанобливо ставитися до інших і вести себе на стадіоні відповідне, – заявив директор ФІФА з проведення соренованіях і заходів Колін Сміт, пише Спорт-Экспресс
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Нагадаємо, після матчу Аргентина – Нігерія Дієго Марадоні стало погано.
Фото: скріншот з відео в Twitter
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