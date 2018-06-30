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Франція — Аргентина: букмекери назвали фаворита

Франція зустрінеться з Аргентиною в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Франції 30 червня у Казані в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Аргентини.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Дешама.

Успіх французів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,40. Успіх аргентинців складає – 3,45. На нічию дають – 3,05.

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Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Фішт у Сочі збірна Уругваю зіграє з Португалією.

Нагадаємо, збірна Аргентини з труднощами пробилася у плей-офф, обігравши Нігерію

Фото: .

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