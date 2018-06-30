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Роналду – додому. Уругвай переміг Португалію на ЧС-2018

Матч чемпіонату світу з футболу між збірними Португалії та Уругваю завершився з рахунком 1:2.

Перший гол на 7 хвилині у ворота команди Португалії забив головою уругваєць Едінсон Кавані з подачі Луіса Суареса. На 55 хвилині гол у ворота Уругваю забив португалець Пепе. А вже на 62 хвилині Кавані забив другий гол португальцям.

Читайте: У Росії загубили речі й документи футболістів Уругваю

Як повідомлялося, футболісти збірної Франції вибили з турніру команду Аргентини.

Фото: fpf.pt

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