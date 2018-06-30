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Уругвай — Португалія: букмекери назвали фаворита

Уругвай зустрінеться з Португалією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Уругваю 30 червня у Сочі на стадіоні Фішт в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Португалії.

На думку букмекерів, мінімальним фаворитом у цьому матчі є підопічні Сантуша.

Успіх португальців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,85. Успіх уругвайців складає – 2,95. На нічию дають – 2,90.

Читайте: Франція — Аргентина: букмекери назвали фаворита Календар ЧС-2018: розклад матчів Де дивитися Уругвай — Португалія

Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Казань Арена збірна Франції зіграє з Аргентиною.

Фото: .

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