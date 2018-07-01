ЧС-2018: найсексуальніші футболісти, які не пройшли у плей-офф (ГОЛОСУВАННЯ)

На ЧС-2018 стартували матчі плей-офф, Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити невдах групового етапу Мундіалю.

З 32 команд, які пройшли до фінальної частини Мундіалю лише 16 вийшли до наступної стадії плей-офф.

Найсенсаційнішою подією групового етапу став виліт чинних чемпіонів світу збірної Німеччини. Тим не менш, саме вони найбільше підкорили представниць прекрасної статі.

Читайте: Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

А ось півзахисник збірної Ірландії Рюрик Гісласон раптово набув шаленої популярності в Instagram. Приміром, до матчу з Аргентиною у Гісласона було лише 30 тис. підписників, нині кількість шанувальників понад 1 млн.

Тож Факти ICTV пропонують вам поглянути на красунчиків-невдах групового етапу ЧС-2018.