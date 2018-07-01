Де дивитися Хорватія — Данія

Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Хорватії та Данії покаже телеканал Інтер.

1 липня о 21.00 на стадіоні Нижній Новгород, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії зустрінеться зі збірною Данії.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Іспанія – Росія, який відбудеться о 17.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Раніше тренери двох збірних пішли у відставку після фіаско на ЧС-2018.

Фото: HNS | CFF.