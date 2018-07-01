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Хорватія — Данія: букмекери назвали фаворита

Хорватія зустрінеться з Данією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Хорватії 1 липня у Москві на стадіоні Нижній Новгород в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Данії.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Златко Далича.

Успіх хорватів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,92. Успіх данців складає – 4,90. На нічию дають – 3,25.

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Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Лужніки Арена у Москві збірна Іспанії зіграє з Росією.

Нагадаємо, Мессі та Роналду завершили виступи на чемпіонаті світу 2018.

Фото:  Fodboldlandsholdene.

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