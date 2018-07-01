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Іспанія — Росія: букмекери назвали фаворита

Іспанія зустрінеться з Росією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Іспанії 1 липня у Москві на стадіоні Лужніки Арена в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Росії.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Йєрро.

Успіх іспанців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,57. Успіх росіян складає – 6,50. На нічию дають – 4,20.

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Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні у Нижньому Новгороді збірна Хорватія зіграє з Данією.

Нагадаємо, Фернандо Йєрро замінив Хулена Лопетегі на посту тренера збірної Іспанії.

Фото: , Сборная России.

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