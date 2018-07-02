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Бразилія — Мексика: букмекери назвали фаворита

Бразилія зустрінеться з Мексикою в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Бразилії 2 липня у Самарі на стадіоні Космос Арена в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Мексики.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Тіте.

Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,52. Успіх мексиканців складає – 7,10. На нічию дають – 4,30.

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Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Ростов Арена збірна Бельгії зіграє з Японією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: .

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