Бразилія — Мексика. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Мексика на Фактах ICTV у понеділок, 2 липня, о 17:00.

2 липня у Самарі на стадіоні Космос Арена в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Бразилії та Мексики. Це єдина пара цієї стадії турніру, де немає збірної з європейського континенту.

Підопічні Тіте непогано подолали груповий етап. У першому матчі селесао не змогли обіграти нестійку Швейцарію (1:1), у другому лише в компенсований час дотиснули Коста-Ріку (2:0), а в третьому вже впевнено обіграли Сербію (2:0).

Мексиканці, у свою чергу, в першому турі сенсаційно обіграли чинних чемпіонів світу німців, потім була перемога над Південною Кореєю, проте у третьому матчі групового етапу підопічні Хуана Карлоса Осоріо поступилися збірній Швеції. До речі, якби Німеччина забила Кореї, то саме німці були б в плей-офф, а не мексиканці.

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Крайній матч між збірними Бразилії та Мексики завершився перемогою пентакампеоне з рахунком 2:0. Це був товариський поєдинок і відбувся трохи більше 3-х років тому. Голи у тому матчі забивали Коутіньо та Тарделлі. Всього команди зустрічалися між собою 41 раз – 24 перемоги у своєму активі має Бразилія, 10 перемог у Мексики. 7 матчів завершилися нічийним результатом.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, у цьому матчі вікторія на боці підопічних Тіте. Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,52. Успіх мексиканців складає – 7,10. На нічию дають – 4,30.

Прогноз Факти ICTV

Бразилія – Мексика – 2:1.