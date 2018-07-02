Бразилія перемогла Мексику і вийшла до 1/4 фіналу ЧС

Збірна Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Мексики і вийшла до чвертьфіналу.

Бразилія – Мексика 2:0

Голи: Неймар 51′, Фірміно 88′.

Бразилія: Аліссон, Фагнер, Сілва, Міранда, Філіпе Луїс, Пауліньо (Фернандіньо 80′), Каземіро, Коутіньо (Фірміно 86′), Вілліан, Жезус, Неймар.

Мексика: Очоа, Альварес (Джон. Дос Сантос 55′), Сальседо, Айяла, Гальярдо, Еррера, Маркес (Лайюнь 46′), Гуардадо, Вела, Лосано, Чічаріто (Хіменес 60′).

Попередження: Каземіро, Філіпе Луїс – Альварес, Еррера, Сальседо.

Збірна Бразилії здобула перемогу над Мексикою в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Зустріч пройшла в Самарі на стадіоні Самара Арена і завершилася з рахунком 2:0 на користь бразильців.

На 51-й хвилині Вілліан увірвався до краю штрафного і прострілив у воротарський, в цей момент до атаки вчасно підключився Неймар, який в підкаті зрізав м’яч у порожні ворота.

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У кінцівці зустрічі Неймар прорвався по флангу і видав розрізну передачу низом на Роберто Фірміно, який розстріляв порожні ворота.

Таким чином, збірна Бразилії вийшла в 1/4 фіналу ЧС, де зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Японія.

Нагадаємо, збірна Хорватії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Данії у серії пенальті і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: Getty Images.