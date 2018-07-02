Де дивитися Бразилія — Мексика

Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Бразилії та Мексики покаже телеканал Інтер.

2 липня о 17.00 на стадіоні Космос Арена у Самарі, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зустрінеться зі збірною Мексики.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Бельгія– Японія, який відбудеться о 21.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Раніше збірна Хорватії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Данії у серії пенальті і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: CBF Futebol‏.