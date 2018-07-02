Хорватія в серії пенальті обігрує Данію і виходить до 1/4 фіналу ЧС

Збірна Хорватії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Данії у серії пенальті і вийшла до чвертьфіналу.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 зустрічалися збірні Хорватії та Данії. Зустріч проходила в Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні і завершилася перемогою хорватів – 1:1, по пенальті 3:2.

На 1-й хвилині данці відкрили рахунок після точного удару захисника Матіаса Занки Йоргенсена, однак хорватам вдалося відігратися вже через 3 хвилини завдяки голу Маріо Манджукича. Після чого, командам не вдалося більше відзначитися в основний час.

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Додатковий час теж не зумів виявити переможця. Хоча, на 116-й хвилині зустрічі хорошу нагоду мав Лука Модріч, проте удар хорватського хавбека з пенальті зумів відбити голкіпер данців Каспер Шмейхель.

Доля зустрічі вирішилася у серії пенальті, в якій удача була на боці хорватів. В 1/4 фіналу підопічні Златко Даліча зустрінуться зі збірною Росії, яка у серії пенальті обіграла Іспанію.

Нагадаємо, Мессі та Роналду завершили виступи на чемпіонаті світу 2018.

Фото: Getty Images.