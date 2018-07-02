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Легендарний Леброн Джеймс стане одноклубником українця

Найкращий баскетболіст планети Леброн Джеймс стане одноклубником українця Святослава Михайлюка у Лейкерс.

Форвард Леброн Джеймс стане гравцем Лос-Анджелес Лейкерс. Про це повідомляє ESPN.

Гравець підпише з клубом 4-річний контракт на $154 млн. Це максимально можлива сума, яку Джеймс міг отримати в будь-якій з команд НБА, окрім Клівленда. В Кавальєрс він міг підписати угоду на понад $200 млн на 5 років.

У Лейкерс про цю угоду ще не оголосили офіційно, але власник Клівленда Ден Гіллберт вже випустив заяву від імені Кавальєрс, в якій подякував зірці за вигране в 2016 році чемпіонство НБА.

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Леброн Джеймс грав за Кавальєрс з 2003 по 2010 роки, після чого перейшов в Майамі Хіт. З флоридцями він став чемпіоном НБА в 2012 і 2013 роках. У 2014 році Леброн повернувся в Клівленд, з яким виграв НБА в 2016 році.

Нагадаємо, на драфті НБА українського баскетболіста Святослава Михайлюка обрав собі Лейкерс.

Раніше баскетболіст Кевін Дюрант повернув поглядом свій рушник, після того, як його стягнув вболівальник.

Фото: Dreamstime. Відео: Real GD’s Latest Highlights.

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