Салах підписав новий контракт з Ліверпулем з космічною зарплатою

Ліверпуль підписав новий контракт з єгипетським форвардом Мохаммедом Салахом.

Єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах підписав новий довгостроковий контракт з мерсисайдцями. Тепер футболіст залишиться на Енфілді мінімум до 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Червоні вирішили укласти нову поліпшену угоду з 26-річним футболістом після блискучого дебютного сезону в АПЛ. Відповідно до нового контракту, Салах за тиждень отримуватиме близько £200 тис., що зробить його найвисокооплачуванішим футболістом в історії Ліверпуля.

“Салах чудово демонструє дві речі: свою віру в Ліверпуль та нашу віру в нього. Ми хочемо, щоб таланти світового рівня побачили, що у них є дім на Енфілді, де вони можуть втілювати усі свої професійні мрії та амбіції. Ми багато працюємо заради цього”, – сказав головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Нагадаємо, у минулому сезоні за Ліверпуль Салах забив 44 голи у всіх турнірах, отримав нагороду Гравець PFA, Футболіст року в АПЛ та Золоту бутсу АПЛ.

Фото: Liverpool FC. Відео: Liverpool FC.