СМС-привітання з Днем спортивного журналіста у віршах

2 липня в Україні відзначають День спортивного журналіста. Факти ICTV зібрали привітання, які допоможуть найкращим чином віддячити майстрам пера за їхню творчу працю.
Журналісти – особливий народ,
Весь час прагнуть пробитися вперед,
Аби першими все знати
І в журналі написати.
Я, вас, колеги, вітаю
Новин гарячих вам бажаю,
Бажаю цікавих тем,
У всіх справах удачі всім!
***
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
***
Журналіст! Тобі сьогодні слава!
Журналіст – тебе привітати раді.
Якщо де трапилася раптом сенсація,
Відразу щось потрапить ж у номінацію.
Статтю ти вчасно опублікуєш,
І настрій ти всім диктуєш!
Вітаємо ми тебе й не ставимо точок,
Нехай все буде добре – буде як ти хочеш!
***
Ти журналіст, і ти творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це уже минувший фактор!
З днем журналіста тебе я вітаю,
Натхнення в творчості бажаю,
Бажаю щастя і любові,
Вогню й запалу лиш у крові!
***
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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