СМС-привітання з Днем спортивного журналіста у віршах

2 липня в Україні відзначають День спортивного журналіста. Факти ICTV зібрали привітання, які допоможуть найкращим чином віддячити майстрам пера за їхню творчу працю.

Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

***

Журналіст! Тобі сьогодні слава!

Журналіст – тебе привітати раді.

Якщо де трапилася раптом сенсація,

Відразу щось потрапить ж у номінацію.

Статтю ти вчасно опублікуєш,

І настрій ти всім диктуєш!

Вітаємо ми тебе й не ставимо точок,

Нехай все буде добре – буде як ти хочеш!

***

Ти журналіст, і ти творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це уже минувший фактор!

З днем журналіста тебе я вітаю,

Натхнення в творчості бажаю,

Бажаю щастя і любові,

Вогню й запалу лиш у крові!

***

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

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