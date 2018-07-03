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Астролог назвав переможця ЧС-2018

Астролог Влад Росс назвав команду, яка має найбільші шанси на перемогу на чемпіонаті світу 2018.

Астролог Влад Росс вважає, що найбільші шанси на перемогу на Чемпіонаті світу з футболу у 2018 році має збірна Бразилії.

“Згідно з астрологічними даними, в рік Собаки зазвичай перемагає Бразилія. Тому в спортивній боротьбі хороші шанси зараз у цієї збірної”, – зазначив Росс в коментарі Главреду.

Експерт також припускає сюрприз, тож перемогти може і збірна, від якої цього не очікували. Росс також виключив можливість будь-яких терактів або інших непередбачених ситуацій під час ЧС-2018.

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До речі, збірна Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Мексики і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: Dreamstime.

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