Батька лідера збірної Нігерії викрали перед грою з Аргентиною

Батько півзахисника збірної Нігерії Джона Обі Мікела був викрадений перед матчем африканської команди з Аргентиною на ЧС-2018.

26 червня, за кілька годин до вирішальної гри групового етапу чемпіонату світу, 31-річний хавбек дізнався про викрадення батька, коли їхав в автобусі на стадіон в Санкт-Петербурзі.

Член сім’ї подзвонив Обі Мікелу і сказав, що йому потрібно передзвонити викрадачам за вказаним номером. Коли футболіст Тяньцзінь Теда зробив це, йому заявили про необхідність заплатити викуп. Гравцеві пригрозили, що батька вб’ють, якщо він щось комусь розповість.

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Па Мікел Обі був викрадений на південному сході Нігерії, коли прямував на похорони. Поліція змогла звільнити чоловіка, але батько гравця відчув на собі тортури під час тижневого полону і зараз знаходиться в лікарні.

“Я грав, поки мій батько був в руках бандитів. Мені довелося забути і про травму (тріщина пальця на руці). Я не знав, що робити, але все ж вирішив, що не можу підвести 180 мільйонів нігерійців. Мені довелося викинути це з голови і вийти на поле, щоб представляти свою країну. На щастя, мій батько був благополучно звільнено в понеділок вдень”, – розповів Обі Мікел.

Це другий раз, коли батько Обі Мікела був викрадений. Вперше це сталося в серпні 2011 року.

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу ЧС-2018 збірна Нігерії поступилася команді Аргентині.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.