Де дивитися Швеція — Швейцарія

Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Швеції та Швейцарії покаже телеканал Інтер.
3 липня о 17.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Швеції зустрінеться зі збірною Швейцарії.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Колумбія – Англія, який відбудеться о 21.00.Читайте: FIFA порвала з Марадоною через його "відрив" на матчі Аргентини - ЗМІ ЧС-2018: найсексуальніші футболісти, які не пройшли у плей-офф (ГОЛОСУВАННЯ) Хорватія в серії пенальті обігрує Данію і виходить до 1/4 фіналу ЧС
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, збірна Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Мексики і вийшла до чвертьфіналу.
Фото: nationalteams_SFVASF.