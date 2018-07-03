Де дивитися Швеція — Швейцарія

Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Швеції та Швейцарії покаже телеканал Інтер.

3 липня о 17.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Швеції зустрінеться зі збірною Швейцарії.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Колумбія – Англія, який відбудеться о 21.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, збірна Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Мексики і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: nationalteams_SFVASF.