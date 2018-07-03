Колумбія — Англія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Колумбія — Англія на Фактах ICTV у вівторок, 3 липня, о 21:00.

3 липня у Самарі на стадіоні Відкриття-Арена у Москві в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Колумбії та Англії. Саме вони розіграють останню путівку до чвертьфіналу турніру.

Підопічні Пекермана виграли доволі рівну групу Н, хоча й поступилися у першій зустрічі сенегальцям, а в наступних двох обійшлися без допомоги лідера команди Хамеса Родрігеса. Команда Саутгейта навпаки стартувала з двох яскравих перемог і гарантувала завчасно собі вихід з групи. На третю гру у групі проти бельгійців коуч левів виставив і зовсім резервний склад на бельгійців. Тоді гра завершилася поразкою представників Туманного Альбіону.

Між собою команди Колумбії та Англії зустрічалися 5 разів і в жодному з поєдинків англійці не зазнавали поразок. Крайня зустріч відбулася у 2005 році і завершилася тріумфом Англії з рахунком 3:2. Зламати цю статистику спробує коуч колумбійців Хосе Пекерман, адже з тих пір як він очолює кав’ярників, вони жодного разу не знали гіркоти поразок з європейськими збірними.

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Перед 1/8 фіналу у Колумбії доволі непроста ситуація з кадровим складом. Капітан та лідер збірної – Хамес Родрігес може пропустити матч з Англією, так як футболіста досі турбує травма отримана перед стартом Мундіалю. Через неї він почав гру з японцями на лаві запасних, а з Сенегалом був замінений у другому таймі. На передматчевій прес-конференції Пекерман заявив, що ще не визначився чи вийде Родрігес з перших хвилин, натякаючи на те, що його може замінити Муріель. Під питанням знаходиться участь у матчі Абеля Агілара. Футболіст у грі з Польщею потягнув м’яза.

У Саутгейта з кадрами ситуація простіша, адже в крайньому матчі він дав відпочити основі команди. Деле Аллі, який часто потерпає від травм, знову ж таки, через травму м’яза пропустив матчі проти Панами та Бельгії, але вже повернувся до тренувань у загальній групі. Так само як і Стоунз. Єдиний гравець, який залишається під питанням – це Рубен Лофтус-Чік. В будь-якому випадку ця втрата не повинна позначитися на планах Саутгейта на гру.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, вікторія у цьому матчі є на боці підопічних Гарета Саутгейта. Успіх колумбійців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,95. Успіх англійців складає – 2,16. На нічию дають – 3,15.

Прогноз Фактів ICTV

Колумбія – Англія – 0:2.