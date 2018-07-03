Колумбія має поставити на Хамеса, а Кейн заб’є 6-й гол – експерт

Журналіст Микола Васильков поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Колумбія – Англія.

Спортивний журналіст Микола Васильков поділився з Фактами ICTV очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 Колумбія – Англія та дав свій прогноз.

Далі пряма мова:

– Завжди особливо цікаво спостерігати за матчами команд Америки й Европи. На чемпіонаті світу йде гра на вибивання чемпіонів, з 8-ми колишніх володарів Ніки залишилося 4, по дві з кожного континенту: Уругвай, Бразилія і Франція з Англією. Шанси побачити нового переможця досі невисокі, проте матч Колумбія – Англія реально може вплинути на цю пропорцію.

Колумбії просто необхідний в центрі Хамес Родрігес, і якщо він буде готовий не повністю, якщо травма у поєдинку проти Сенегала настільки болісна, то Колумбію чекає провал. Навіть вихід на заміну неповноцінного Хамеса не врятує збірну, адже в матчі з англиками потрібна буде швидка вертикальна гра, а гравця рівня хавбека Баварії в запасі у Пекермана немає.

Колумбія експлуатуватиме схему 4-2-3-1 з обов’язковим Фалькао в центрі нападу. І склад з Хамесом спрогнозувати можна майже на 100%. Без нього в півзахисті найімовірніше зіграють Куадрадо, Кінтеро і Мурьєль.

Їм доведеться протистояти достатньо швидкому захисту команди Саутгейта, особливу увагу привертає відкриття тренера Гаррі Магуайр з Лестеру, який за дивним збігом зовні, коли кривить кумедну пику, буває схожий на свого значно знаменитішого тезку Тобі з Голівуду. Крім того, леви мають широкий вибір в півзахисті, хоча опорний центр без сумніву займе Хендерсон, людина із системи Клоппа. Він готовий до широкої позиційної гри першим номером, яку вочевидь вестиме Англія в цьому матчі.

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А ось хто буде на роздачі патронів – найбільше для мене запитання. Найталановитіші плеймейкери команди малюк Стерлінг та інтелегент Аллі так само найнестабільніші у колективі. До того ж Аллі потерпає від травми, і під Кейном може зіграти Лінгард, який зробив великий прогрес за останній сезон в МЮ. Він справді за рік перетворився на іншого футболіста, проте чи здатний він тягти на собі матчі, в яких він не просто приємно дивує, а коли на плечах великі очікування та відповідальність?

Треба з високою долею успіху прогнозувати 6-й гол Гаррі на чемпіонаті, при чому головою, Англія буде активно використовувати фланги. І буде дуже дивно, якщо в цій грі якась із команд виграє просто 2:0. Я вангую, що перевага буде мінімальна, а забиватимуть обидві збірні. Найкраще дочекатися серії пенальті після рахунку 2:2. Ну а хто може перемогти в серії пенальті ми вже вчергове побачили: та будь хто, навіть…. (самі знаєте)).

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Фото: TheFA.