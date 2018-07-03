Ленінопад у Москві! Фани Англії викинули у смітник чоловіка, схожого на Леніна

У Москві англійські фанати викинули у смітник чоловіка, який дуже нагадував Леніна.
В інтернеті з’явилося відео, в якому англійські фанати причепилися до літньої людини, що сидить на лавці. Цікаво, що цей чоловік і справді дуже нагадував Леніна.
Читайте: Астролог назвав переможця ЧС-2018.
Весь час вони наспівували пісню “Mr Lenin, it’s England” і намагалися викинути його в сміттєвий бак.
Це у них вийшло. Вони знайшли невеликий бак для сміття і посадили туди людину.
Постраждалий намагався чинити опір, але все було марно.
Раніше батька лідера збірної Нігерії викрали перед грою з Аргентиною.
Фото: Michael Sheridan | Dreamstime.com.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+