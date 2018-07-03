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Ленінопад у Москві! Фани Англії викинули у смітник чоловіка, схожого на Леніна

У Москві англійські фанати викинули у смітник чоловіка, який дуже нагадував Леніна.

В інтернеті з’явилося відео, в якому англійські фанати причепилися до літньої людини, що сидить на лавці. Цікаво, що цей чоловік і справді дуже нагадував Леніна.

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Весь час вони наспівували пісню “Mr Lenin, it’s England” і намагалися викинути його в сміттєвий бак.

Це у них вийшло. Вони знайшли невеликий бак для сміття і посадили туди людину.

Постраждалий намагався чинити опір, але все було марно.

Раніше батька лідера збірної Нігерії викрали перед грою з Аргентиною.

Фото: Michael Sheridan Dreamstime.com.

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