Ногами у стрибку: баскетболісти влаштували брутальну бійку в матчі відбору на ЧС

У відбірковому матчі чемпіонату світу 2019 Австралія – Філіппіни сталася масова бійка за участю гравців і персоналу обох команд.

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2019 між збірними Філіппін та Австралії сталася масова бійка між баскетболістами, в результаті якої поєдинок був зупинений. Про це повідомляє The Guardian.

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Інцидент трапився в кінці третьої чверті, коли австралійський центровий Деніел Кікерт вдарив суперника у відповідь на грубий фол гравця збірної Філіппін, після чого зав’язалася бійка.

Через деякий час гра відновилася. В цілому було видалено 13 гравців, у збірній Філіппін на майданчику залишилися 3 баскетболісти, у австралійців – 5.

Через кілька хвилин у грі залишився лише один гравець команди Філіппін, і матч був завершений. Підсумковий рахунок – 89:53 на користь збірної Австралії.

Раніше баскетболіст Кевін Дюрант повернув поглядом свій рушник,після того, як його стягнув вболівальник.

Відео: ESPN UK. Cкриншот з відео ESPN UK.