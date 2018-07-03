Швеція — Швейцарія: букмекери назвали фаворита

Швеція зустрінеться зі Швейцарією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.
Збірна Швеції 3 липня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Швейцарії.
На думку букмекерів, мінімальним фаворитом у цьому матчі є підопічні Владіміра Петковича.
Успіх шведів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,10. Успіх швейцарців складає – 2,75. На нічию дають – 2,90.Читайте: Де дивитися Швеція — Швейцарія Топ-5 найдорожчих та найдешевших команд ЧС-2018 Бразилія перемогла Мексику і вийшла до 1/4 фіналу ЧС
Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Відкриття-Арена у Москві збірна Колумбії зіграє з Англією.
До речі, збірна Хорватії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Данії у серії пенальті і вийшла до чвертьфіналу.
Фото: nationalteams_SFVASF, Svensk fotboll.