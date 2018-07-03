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Швеція — Швейцарія: букмекери назвали фаворита

Швеція зустрінеться зі Швейцарією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Швеції 3 липня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Швейцарії.

На думку букмекерів, мінімальним фаворитом у цьому матчі є підопічні Владіміра Петковича.

Успіх шведів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,10. Успіх швейцарців складає – 2,75. На нічию дають – 2,90.

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Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Відкриття-Арена у Москві збірна Колумбії зіграє з Англією.

До речі, збірна Хорватії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Данії у серії пенальті і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: nationalteams_SFVASFSvensk fotboll.

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