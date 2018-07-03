PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / У боксера Берінчика помер син/

У боксера Берінчика помер син

У срібного призера Олімпійських ігор українського боксера Дениса Берінчика помер син.

У чемпіона WBO Oriental в легкій вазі Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) помер двотижневий син.

Читайте: Коментатор помер після поразки своєї збірної на ЧС.

Про це сам боксер написав в своєму Instagram:

“Мій син – вічний ангел. Берінчик Тимур Денисович. Вічна пам’ять! 16.06.18-30.06.18”.

Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі помер музичний менеджер Джозеф Джексон, батько Майкла Джексона.

Фото: K2 Promotions| Olga Ivashchenko, Instagram/berinchyk.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка