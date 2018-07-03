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В Києві відбувся турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup

У Києві на пляжі Ольмека розіграли перший трофей турніру ICTV Media Cup.

В Києві відбувся перший турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup. Змагання, організовані нашим каналом у міжнародний день спортивного журналіста, на пляжі Ольмека зібрали представників центральних мас-медіа країни. Їх не злякала навіть злива та холоднеча.

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Також до святкування професійного свята спортивних журналістів долучилися спортсмени: борець греко-римського стилю Жан Беленюк та плавець Михайло Романчук сформували окрему команду. Хлопці у підсумку стали третіми.

Наш канал був представлений збірними кількох проектів, зокрема і сайтом Факти ICTV. Срібні нагороди вибороли хлопці з Ранку у великому місті. Тарас Шако та Віталій Літнинський поступились лише у фіналі команді з телеканалу 1+1.

Раніше Факти ICTV розповідали як займатися TRX на вулиці.

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