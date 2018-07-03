Ювентус готовий платити Роналду €30 млн на рік

Форвард Реала Криштіану Роналду влітку може перебратися в Турин.

Ювентус запропонував 33-річному Роналду чотирирічний контракт з окладом в €30 млн за сезон.

Передбачається, що португалець не проти приєднатися до Ювентусу. Причому ключовим фактором в цій ситуації є не гроші, а повага, яке Стара синьйора проявляє до Кріштіану.

Як повідомляє Marca, італійці вже досягли усної домовленості з гравцем про умови контракту до 2022 року, за яким Роналду зароблятиме €30 млн в рік.

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Контракт Роналду з Реалом розрахований до 2021 року. У ньому прописана клаусула в €1 млрд, але італійці сподіваються значно її знизити.

Роналду перейшов в Реал в 2009 році з Манчестер Юнайтед. З тих пір він забив 450 голів у 438 матчах за мадридців, ставши найкращим бомбардиром в їхній історії.

Нагадаємо, Роналду з Португалією завершив виступи на ЧС на стадії 1/8 фіналу.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.